Житель Брянщины предстанет перед судом за создание сети незаконных АЗС
Почепский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело по обвинению жителя Брянщины в создании сети незаконных АЗС. Об этом сообщила областная прокуратура.
По версии следствия, обвиняемый открыл нелегальные заправки в Климовском, Суражском и Почепском районах и с 2017 по 2019 год торговал на них дизельным топливом. Доход от его подпольного бизнеса оценивается минмиум в 27 млн рублей.
За это ему грозит до пяти лет колонии.
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