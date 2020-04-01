Житель Брянщины предстанет перед судом за создание сети незаконных АЗС

Почепский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело по обвинению жителя Брянщины в создании сети незаконных АЗС. Об этом сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый открыл нелегальные заправки в Климовском, Суражском и Почепском районах и с 2017 по 2019 год торговал на них дизельным топливом. Доход от его подпольного бизнеса оценивается минмиум в 27 млн рублей.

За это ему грозит до пяти лет колонии.