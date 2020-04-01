Руководитель компании в Брянском районе подозревается в невыплате зарплаты

Прокуратура Брянского района возбудила и передала на расследование в СУ СКР по Брянской области уголовное дело о невыдаче зарплаты в отношении руководства зарегистрированного в районе ООО «Леопард».

По версии следствия, с мая по июль 2018 года компания не выплатила работникам зарплату в сумме более чем 30 тыс. рублей.

Расследование находится на контроле надзорного ведомства.