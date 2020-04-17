«Мираторг» присоединился ко всероссийскому аграрному флэшмобу #мыдлявасбезвыходных
«Мираторг», ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг в РФ, сообщает, что поддержал всероссийскую акцию в соцсетях и запустил на предприятиях во всех регионах деятельности фотофлэшмоб #мыдлявасбезвыходных. В нем участвуют сотрудники агрохолдинга, которые в период пандемии в штатном режиме работают для обеспечения продовольственной безопасности страны.
«Мираторг» реализует полный цикл производства продуктов питания и сервисного обслуживания «от поля до прилавка». Агрохолдинг продолжает обеспечивать жителей страны продуктами питания в период пандемии коронавируса: в товаропроводящую цепочку включены все предприятия агрохолдинга - от зерновых компаний и животноводческих площадок до мясоперерабатывающих заводов, логистического комплекса и фирменной торговой сети.
На полях агрохолдинга в соответствии с агротехническими сроками стартовала весенняя посевная кампания, на фермах крупного рогатого скота начались массовые отелы. Продолжают работу свиноводческие комплексы, комбикормовые производства, мясоперерабатывающие заводы, логистическая и дистрибуторская компании, розничная сеть. Все предприятия соблюдают рекомендации ВОЗ, требования федеральных и региональных ведомств по обеспечению безопасности сотрудников и поддерживают высочайший уровень биобезопасности производства.
«Более 39 тысяч наших сотрудников по всей России продолжают работать, чтобы компания смогла не только обеспечить непрерывность текущих производственных процессов, но и нарастить объем выпуска мясной продукции по итогам 2020 года. «Мираторг» как участник акции заверяет, что на каждом столе даже в этот непростой период будут доступные и высококачественные продукты», - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».
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