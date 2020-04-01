ТРЦ «МегаГРИНН» откроется через три года

ТРЦ «МегаГРИНН» в районе старого аэропорта оказался в числе объектов, строительство которых было восстановлено с включением ряда застройщиков, работающих в регионе, в список системообразующих предприятий, на которые не распространяются ограничения в период самоизоляции.

На днях на стройплощадке побывал зам губернатора Сергей Тимошенко.

ТРЦ в районе старого аэропорта — один из крупнейших инвестпроектов на территории региона. Общая его площадь должна составить 2 000 м2, а суммарная стоимость работ оценивается в 10 млрд рублей. В этом году в проект планируется вложить 1,8 млрд рублей.

С открытием ТРЦ в Брянске появится 2 тысячи новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что владельцы ряда крупных ТРЦ Брянска выставили их на продажу из-за убытков, которые стали нести с началом пандемии.