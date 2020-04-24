На Брянщине заросли борщевиком почти 1 тыс. га земель

Площадь земель на Брянщине, засоренных борщевиком, по оценке управления Россельхозцентра по Брянской и Смоленской областям, приближается к 1 тыс. га.

Специалисты Россельхознадзора напомнили, что это растение не только засоряет сельхозугодия, но и способен причинить вред человеку. При попадании на кожу его сок в сочетании со светом солнца может вызвать сильные ожоги.

Сейчас вредитель вступил в фазу активного роста. Уничтожить его можно, только выкашивая и сжигая соцветия или обработав химией. Те и другие работы должны выполняться с полным комплектом средств защиты: водонепроницаемый костюм, защитная маска, резиновые сапоги и перчатки.