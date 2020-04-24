Брянским ИП стало проще закрыться

У предпринимателей Брянщины появилась возможность подать в налоговую инспецию заявление о прекращении деятельности удаленно, даже если у них нет электронной цифровой подписи. Это произошло после того, как ФНС России доработала сервис по государственной регистрации юрлиц и ИП. Об этом во вторник сообщила мэрия Брянска.

Послабление будет действовать в период режима самоизоляции.

Чтобы закрыть ИП без ЭЦП, предпринимателю нужно будет сфотографировать или отсканировать первый разворот паспорта, приложить собственную фотографию и селфи себя с раскрытым на первом развороте паспортом.

Документ о закрытии ИП или отказе в предоставлении госуслуги придет на электронный адрес заявителя через пять рабочих дней после приема документов.