В Стародубском районе возрождают автолавки

В Стародубском районе стартовал пилотный проект возрождения автолавок.

В советские времена так назывались специальные автомобили, которые развозили по отдаленным деревням и селам товары первой необходимости и были приспособлены для хранения и перевозки товара, включая продукты, и организации торговли ими с колес по прибытии в очередную деревню.

Для Старобубского района закупили две современные автолавки.

Если проект даст хорошие результаты, эта практика будет распространена и на другие районы Брянщины.