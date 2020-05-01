Предприятия Брянщины начали выпуск продукции, посвященной юбилею Победы

В Гагарине шьют защитные костюмы для учреждений здравоохранения. Во время рабочей поездки в Гагаринский район губернатор Алексей Островский побывал на фабрике, которая приступила к пошиву одноразовых и многоразовых защитных костюмов для учреждений здравоохранения региона.

Губернатор призвал УФАС тщательно контролировать ситуацию с ценообразованием на лекарства и защитные маски, а также продукты и товары первой необходимости.

Всего за год высадят более 300 тысяч цветов.

«Брянскконфи» украсило юбилейной символикой в честь 75-летия Победы коробку конфет «Суфле в шоколаде Ассорти». Дизайн коробки был выполнен в ретростиле и напоминает открытку. «Брянский хлебокомбинат №1» посвятил 75-летию Победы целую линейку продукции. В праздничной символике выпускаются хлеб «Пеклеванный», который считается визиткой предприятия, хлеб «Дарницкий», «Новый Бородинский», батончик «Отрубной» и слойка «Аннушка».

Предприятия Брянской области начали выпуск продукции, украшенной символикой, которая посвящена юбилею Победы. Об этом в среду сообщил региональный департамент сельского хозяйства.

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Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе Wink 8 мая 2020 года в 20:00 часов по московскому времени в видеосервисе Wink начнется большой онлайн-концерт Елены Ваенги из Санкт-Петербурга. Елена — автор и исполнитель песен, которые во многом стали народными. В прямом эфире проекта WinkLive прозвучат любимые песни певицы, включая «Королеву», «Золотую рыбку», «Тайгу», «Шопена», «Цветы» и многие другие. Онлайн-концерт состоится накануне юбилейного Дня Победы и певица, наверняка, коснется этой темы в своем выступлении.

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