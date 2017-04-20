Бывшего директора машзавода в Новозыбкове будут судить за неуплату налогов
Бывший директор Новозыбковского машиностроительного завода предстанет перед судом. Ему инкриминируются сокрытие особо крупных денежных сумм и злостное неисполнение решения суда. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.
По версии следствия, с ноября 2018 по июнь 2019 года экс-директор, зная, что за предприятием числится недоимка по налогам и страховым взносам за работников на более чем 166 млн рублей, выводил деньги со счетов предприятия через контрагентов. Это позволило ему вывести из-под налогообложения свыше 80 млн рублей.
С октября 2018 по июнь 2019 он также, зная, что предприятие обязано исполнить 15 вступивших в законную силу решений Арбитражного суда по долгам предприятия общей суммой 53 млн рублей и располагая достаточными средствами для их погашения, денег по исковым требованиям не перечислял.
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