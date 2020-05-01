Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Клетне расследуют уголовное дело о невыплате зарплаты

Опубликовано Сегодня, 13:48

В Клетнянском районе прокуратура уличила в невыдаче зарплаты руководителя местного ООО «Гелиодор». Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

С 15 ноября 2019 по 24 января 2020 года зарплату не получали трое работников компании. Общая задолженность работодателя перед ними составила 58 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по факту невыдачи зарплаты свыше двух месяцев, расследует Жуковский МСО СУ СК РФ по Брянской области.

Фото
 1040
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Руководитель компании в Брянском районе подозревается в невыплате зарплаты
  • «Брянский лен» погасил долги по зарплате
  • В Брянске директора предприятия будут судить за невыдачу зарплаты
  • В Брянске будут судить гендиректора фирмы «33 дуба» за невыплату зарплаты
  • Сотрудники брянской «Линии» четыре месяца не получали зарплату
    • Новости регионов
    В Смоленской области стартует весенний призыв
    18:46:07 14-05-2020
    Главная задача - не допустить распространение в войсках коронавирусной инфекции.
    Смоленские пожарные продолжают бороться с весенними палами травы
    18:21:23 14-05-2020
    В регионе произошло более 1500 пожаров.
    В Смоленской области развернут новые койки для больных COVID-19
    18:03:15 14-05-2020
    В регионе выявили 1044 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
    Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
    11:29:20 14-05-2020
    ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.
    Смоленские приставы решили квартирный конфликт
    09:10:34 14-05-2020
    Они помогли смолянину вернуться домой.
    Стало известно, где отключат горячую воду в Рославльском районе
    08:47:04 14-05-2020
    Без горячей воды жителям придется жить две недели.
    Лента новостей
    Сегодня, 18:30
    Россиян предупредили о подводных камнях антикоронавирусных выплат на детей
    Сегодня, 17:52
    В Брянске разбилась велосипедистка
    Сегодня, 17:29
    Быаший зам мэра Брянска может возглавить новый субъект Федерации
    Сегодня, 16:50
    Крупные предприятия Брянщины предложили властям комплекс мер по поддержке бизнеса
    Сегодня, 16:23
    «Чистая планета» помогает в ликвидации стихийных свалок
    Сегодня, 15:55
    Брянских многодетных отцов приглашают на фестиваль «Папин день»
    Сегодня, 15:36
    Оперштаб предупредил брянцев о коронавирусных мошенниках
    Сегодня, 14:38
    В соцсети обсуждают ролик о конфликте пенсионерки с полицией (ВИДЕО)
    Сегодня, 14:23
    На Брянщине снизилась иностранная преступность
    Сегодня, 13:48
    В Клетне расследуют уголовное дело о невыплате зарплаты
    Сегодня, 13:20
    Бывшего директора машзавода в Новозыбкове будут судить за неуплату налогов
    Сегодня, 12:57
    Полиция раскрыла банду телефонных мошенников, от которой пострадали пять брянцев
    Сегодня, 12:33
    Начальник почты в Трубческом районе подозревается в растрате
    Сегодня, 12:22
    Шоумен из Брянска Дмитрий Косарев ведет в соцсети коронавирусный дневник
    Сегодня, 11:51
    В районе старого аэропорта построят 10 детских садов и 4 школы
    Сегодня, 11:36
    Брянский областной онкодиспансер готовится к открытию после карантина
    Сегодня, 11:22
    Воспользоваться кредитными каникулами смогли 815 жителей Брянщины
    Сегодня, 11:07
    Брянцы рассказали, как борются с коронавирусом (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:46
    Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП
    Сегодня, 10:39
    На Брянщине подтвердилось еще 82 случая заражения коронавирусом
    Сегодня, 09:48
    В Мглине бывший инженер-механик «Мираторга» получил условный срок за кражу шин
    Сегодня, 09:40
    Брянцам рассказали, как они могут ускорить снятие противоэпидемиологических ограничений
    Сегодня, 09:26
    Брянщину похвалили на совещании в правительстве
    Сегодня, 08:41
    В Почепе началось строительство комплекса по производству масок
    Сегодня, 08:19
    Гулять и заниматься спортом на улице брянцам пока не разрешили
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:33
    Продолжая подвиги героев: истории о войне и послевоенном восстановлении села из семейных архивов сотрудников «Мираторга»
    Сегодня, 11:26
    Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
    Вчера, 16:36
    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны
    Вчера, 14:51
    В Смоленске транспортные полицейские пресекли кражу магистрального кабеля
    Вчера, 14:47
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянцам могут разрешить гулять уже со среды
    Политика Общество Новость дня
    Единый период нерабочих дней на Брянщине заканчивается во вторник
    Общество О главном
    В оперштабе рассказали, кто еще умер от коронавируса
    Политика Общество О главном
    Брянские семьи с детьми получат несколько выплат
    Общество О главном
    Стало известно, когда закончится учебный год в школах Брянщины
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции

    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекцииВ условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии

    В «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 13,2 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго».

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.