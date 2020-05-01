В Клетне расследуют уголовное дело о невыплате зарплаты

В Клетнянском районе прокуратура уличила в невыдаче зарплаты руководителя местного ООО «Гелиодор». Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

С 15 ноября 2019 по 24 января 2020 года зарплату не получали трое работников компании. Общая задолженность работодателя перед ними составила 58 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по факту невыдачи зарплаты свыше двух месяцев, расследует Жуковский МСО СУ СК РФ по Брянской области.