Предприятие в Трубчевском районе наказали за вред окружающей среде

Трубчевский районный суд удовлетворил иск районной прокуратуры в местному предприятию «Деснянский лен К». Об этом сообщила областная прокуратура.

Прокурорская проверка по жалобе местного жителя показала, что на территории предприятия не оснащена задвижкой и защитным экраном для предотвращения выбросов гащопылеулавливающая установка. Это привело к загрязнению отходами территории общей площадью порядка 500 м2. При этом очистка загрязненного участка от отходов не производилась.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требующим обязать компанию устранить все имеющиеся нарушения. Иск был удовлетворен.