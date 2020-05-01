В Сураже заключенные выпустили консервов на 16,5 млн рублей

Консервный цех Суражской колонии-поселении №3 за первые четыре месяца этого года выпустил 370 тонн готовой продукции. Общаяя ее стоимость равна 16,5 млн рублей, что составляет 70% от общей выручки учрежденмя. Об этом в среду сообщило УФСИН по Брянской области.

В колонии-поселении производят консервированные лук, свеклу, морковь и яблочный сок.

Продукцию закупают в основном учреждения системы ФСИН. До конца года у колонии-поселения заключены договоры на поставку консервов с 12 региональными управлениями службы.