Областной Арбитражный суд признал банкротом завод металлоконструкций в Жуковке

Жуковский экспериментально-механический завод, специализировавшийся на выпуске металлоконструкций, был официально признан банкротом. Об этом в четверг сообщил на своем официальном сайте областной Арбитражный суд.

Инициатором иска о признании предприятия банкротом выступило региональное управление ФНС России.

Решение о банкротстве было принято, так как суд установил, что на текущий момент завод фактически прекратил деятельность. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.