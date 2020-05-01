Благотовроительный фонд собирает деньги на операцию медсестре с Брянщины
Фонд борьбы с лейкемией собирает деньги на пересадку костного мозга 24-летней медсестре, уроженке поселка Белая Березка Трубческого района Брянщины Анне Гореловой.
У девушки была диагностирована лейкемия, она выдержала семь курсов химиотерапии. Но чтобы болезнь гарантированно не вернулась, нужна трансплантация костного мозга.
Стать донором вызвался брат Анны, но не подошел по медицинским показаниям. Родители на эту роль также не годятся, так как ведут асоциальный образ жизни.
Донор нашелся в Самаре. Но из-за необходимости перевозки его биоматериала стоимость операции увеличилась на 78 тысяч.
По состоянию на четверг 242 040 рублей из необходимых 478 тысяч.
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