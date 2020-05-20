Предпринимателю, который выбрасывал отходы в чужой контейнер, пришлось заплатить за вывоз мусора

Предприниматель, который выбрасывал отходы из своей грузовой газели в бункер по улице Малыгина, 50, установленный для жителей, заплатил за его вывоз. Служба экологической безопасности регионального оператора нашла нарушителя.

После того, как сотрудники «Чистой планеты» сняли на видео, как в контейнер из машины выгружают мешки с отходами, генеральному директору компании ООО «Брик Строй», которому принадлежала газель, пришлось заключить договор на вывоз мусора с «Чистой планетой» и заплатить не только за фактический объем, который выбросил предприниматель в этот бункер, но и за отходы, которые вынесли жители.

«С одной стороны, получается, что он наказал сам себя, оплатив вывоз всего бункера. Но с другой стороны, ему повезло — он избежал дополнительного штрафа, который для юрлиц немаленький. Мы и дальше будем фиксировать на видео подобные нарушения и привлекать недобросовестных предпринимателей к ответственности. Возможно, тогда люди перестанут хитрить, выгружать свой мусор в чужие контейнеры и создавать мусорные завалы на контейнерных площадках города», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Ранее мы сообщали, что сотрудники службы экологической безопасности регионального мусорного оператора сняли на видео, как мужчина выгружал из «Газели» мешки с отходами в контейнер, предназначенный для отходов жителей частного сектора.