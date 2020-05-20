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Для брянских предпринимателей проведут тренинг по онлайн-бизнесу

Опубликовано Сегодня, 15:53

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением корнавируса на Брянщщине пригласил предпринимателей региона на «Welcome-тренинг: как построить бизнес на Wildberries».

Тренинг пройдет в следующую среду, 27 мая, начало в 14:00.

Как сообщили в оперштабе, вебинар будет интересен производителям и продавцам одежды и обуви, аксессуаров, бьюти-товаров, детских товаров, техники и электроники, товаров для дома, ювелирных украшений, продуктов питания, книг и многого другого.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

 

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