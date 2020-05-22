В Банк России с начала года поступило 380 жалоб от жителей Брянщины на работу банков и страховых компаний.

194 брянца пожаловались на проблемы после взятия кредитов. Впрочем, это на 20% меньше жалоб аналогичной тематики, поступивших за аналогичный период прошлого года.

Сократилось и количество жалоб, связанных с ОСАГО. А вот на микрофинансовые организации брянцы в этом году жалуются чаще.