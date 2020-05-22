в Мглинском районе прокуратура требует от МФО устранить нарушения закона
Прокуратура Мглинского района проверила местную микрофинансовую организацию и выявила целый букет нарушений в ее деятельности. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.
Проверка показала, что компания не разместила информацию о сроке, в течение которого можно отказаться от займа, в Правилах предоставлении займа нет информации об условиях кредитования под залог техпаспорта автомобиля, а в договорах потребительского кредита предусмотрен возврат процентов, если их сумма превысит тело займа вдвое, в то время как закон требует делать это при превышении в полтора раза.
По всем нарушениям руководству МФО вынесено представление об их устранении.
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