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в Мглинском районе прокуратура требует от МФО устранить нарушения закона

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура Мглинского района проверила местную микрофинансовую организацию и выявила целый букет нарушений в ее деятельности. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

Проверка показала, что компания не разместила информацию о сроке, в течение которого можно отказаться от займа, в Правилах предоставлении займа нет информации об условиях кредитования под залог техпаспорта автомобиля, а в договорах потребительского кредита предусмотрен возврат процентов, если их сумма превысит тело займа вдвое, в то время как закон требует делать это при превышении в полтора раза.

По всем нарушениям руководству МФО вынесено представление об их устранении.

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