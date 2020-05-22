В Навлинском районе прокуратура наказала агрохолдинг за незаконное строительство

Брянская природоохранная прокуратура выявила незаконное строительство песчаной насыпи на берегу и в акватории реки Ягодка в окрестностях поселка Щегловка Навлинского района. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Брянской области.

Как показала прокурорская проверка, насыпь строилась в водоохранной зоне и частично в акватории реки, хотя никаких разрешений на это у агрохолдинга, который вел строительство, не оказалось.

По требованию надзорного ведомства работы были прекращены.

На руководство агрохолдинга возбудили два административных дела — по факту незаконного использования водоохранной зоны и самозахвата части водного объекта.