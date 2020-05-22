На Новозыбковском машиностроительном заводе могут сменить временного управляющего

Межрайонная прокуратура в Новозыбкове и власти региона и Новозыбковского района рассматривают вопрос о смене конкурсного управляющего местного машиностроительного завода, который был назначен в октябре прошлого года. Он контролирует финансовое состояние предприятия, но, со слов рабочих, за все время не появился там ни разу.

Ситуация на заводе по-прежнему остается сложной. Большинство работников находятся в простое. А 480 человек, включая 160 пенсионеров, после 15 июля попадают под сокращение.

Есть информация, что интерес к заводу проявил инвестор. Власти области и района планируют встретиться с ним и обсудить планы в ближайшее время.