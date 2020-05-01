Руководитель компании «Стройдело» опроверг информацию об уголовном преследовании

В среду стало известно, что правоохранительные органы завели уголовное дело на директора известной на Брянщине компании «Стройдело», которая специализируется на строительстве социальных объектов по всему региону.

Сообщалось, что речь якобы идет о вопросах, возникших к руководству компании у налоговиков, или расходовании денег бюджета.

Однако позже эту информацию не подтвердили ни в налоговой инспекции, ни в правоохранительных органах, а в комментариях в СМИ опроверг и сам руководитель компании Михаил Кабанов.