В Брянске директора предприятия осудили за невыдачу зарплаты

В Брянске суд вынес пригоовор генеральному директору компании «Строй-Победа». Его признали виновным в невыплате зарплаты сотрудником в течение более чем двух месяцев. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый с февраля по декабрь прошлого года не платил работникам. В итоге предприятие задолжало им свыше 2,2 млн рублей.

За это первому лицу предприятия придется заплатить 200 тыс. рублей штрафа.