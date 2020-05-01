На Володарском рынке перешли ко второму этапу реконструкции

На Володарке в Брянске продолжается масштабная реконструкция рынка. Первым ее этапом стал уже принявший продавцов и покупателей мясной павильон.

На очереди — строительство нового павильона для колбасной и молочной продукции. Далее — работы в торговых рядах, где продаются овощи и фрукты.

Предполагается, что реконструкция изменит внешний облик как самого рынка, так и прилегающей к нему территории. Кроме того, закуплено новое торговое оборудование.

Руководство рынка надеется, что после реконструкции сможет привлечь как дополнительных продавцов, так и покупателей.