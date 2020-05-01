На Брянщине корова родила сразу трех телят
Сразу три телёнка родила корова на ферме Старая Романовка «Брянской мясной компании» агрохолдинга «Мираторг». Событие стало настоящей сенсацией: обычно у коров рождаются по одному телёнку, даже двойни бывают редко (около 3-5 % от общего числа случаев), а тройни и вовсе появляются у одной из семи тысяч матерей.
Роды прошли в естественной среде на пастбище, без дополнительных манипуляций. И мать, и телята чувствуют себя прекрасно. Сотрудники фермы вовремя заметили отёл — телят вместе с матерью переместили под присмотр на ферму, чтобы обеспечить сохранность потомства. Сейчас они уже достаточно окрепли для того, чтобы выходить на пастбище. Счастливый отец сенсационной тройни, заслуженный бык-производитель Старой Романовки, получил премиальное сено, но особого интереса к родам не проявил. По давнему крестьянскому поверью, тот, кто вырастит коровью тройню, подарит мир и согласие всей округе.
Агрохолдинг "Мираторг" уделяет особое внимание работе по разведению племенных бычков и тёлок. Компания организовала систему геномной оценки и селекции крупного рогатого скота, позволяющие обеспечить естественный прирост, эффективность и производительность поголовья. К настоящему времени компания уже не зависит от импорта племенного поголовья.
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