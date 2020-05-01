Почти 2 тысячи жителей Брянщины лишились водительских прав из-за долгов

1996 жителей Брянской области в этом году были ограничены в праве управления транспортными средствами по решению судебных приставов. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Лишение водительских прав — одна из предусмотренных законом мер воздействия на злостного неплательщика, которая применяется в отдельных случаях. Допускается она в отношении тех, кто не платит штрафы, алименты, возмещении морального вреда и материального ущерба от преступления.

У 1909 пешеходов поневоле долги накопились по алиментам.

Эту меру воздействия на должников приставы считают эффективной, молтивируя тем, что с ее помощью удалось взыскать с них почти 2 млн рублей.