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В Мглинском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения при торговле мясной продукцией

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура Мглинского района выявила нарушения технических требований к хранению, реализации, упаковке и маркировке мясной продукции. Об этом сообщила во вторник областная прокуратура.

На допустившего нарушения местного предпринимателя надзорное ведомство подало в суд.

Районный суд приговорил его к штрафу в сумме 30 тыс. рублей.

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