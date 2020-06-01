Директора лесопожарной службы оштрафовали за нарушения при госзакупках
Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о госзакупках при реализации региональной лесопожарной службой нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.
При закупке противопожарных ранцев конкурсные требования были составлены так, что указывали на товар конкретного производителя, что законом запрещено.
Директора лесопожарной службы оштрафовали на 10 тысяч рублей, а двум сотрудникам, отвечавшим за закупки, объявили замечания.
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