Здание бывшего ДК «Юность» превращают в самый большой ресторан Брянска

В здании бывшего ДК «Юность» продолжаются строительные работы. По их завершении оно превратится в самый большой городе ресторан, способный принять до 700 гостей одновременно. С ним будет соседствовать концертный зал.

Строители, в частности, утеплили здание и преобразили его внешний вид. В результате у него появилась зеркальная стена, в которой отражается зелень Пушкинского парка.

Некоторые брянцы, однако, отмечают, что лучше бы строили не рестораны. а новые заводы, а некоторые предпочли бы, чтобы в бывшем ДК появился приличный зал бракосочетаний.