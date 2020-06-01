В Брянске предстанет перед судом гендиректор мясокомбината

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит по существу уголовное дело по обвинению в даче взятки генерального директора ООО «Мясокомбинат «Славянский» и его знакомого из Дятькова, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, обвиняемый предложил ветеринарному врачу 300 тысяч рублей рублей за то, что тот внесет в систему «Меркурий» ложные сведения о мясной продукции, складируемой на мощностях предприятия в Новозыбкове. И через второго фигуранта дела передал ему первую часть этой суммы — 50 тыс. рублей.

Однако передача денег проходила под контролем полицейских и оперативников ФСБ.