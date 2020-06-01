Полиция и ФСБ перекрыли на Брянщине канал реализации контрабандных сигарет
На Брянщине в результате совместной операции полицейских, росгвардейцев и пограничников были задержаны семь подозреваемых в контрабанде сигарет белорусского производства и их последующей реализации на территории России. Им также инкриминируется изготовление и использование поддельных акцизных марок на табачную продукцию.
По версии следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты дела под видом транзита ввозили в РФ белорусские сигареты по контрактам и иностранными компаниями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. По факту же табачная продукция сгружалась на склады, расположенные в регионе, и продавалась контрагентам как на Брянщине, так и за ее пределами.
Оперативники провели 95 обысков, при которых мзъяли около 1 млн немаркированных пачек сигарет.
Возбуждено шесть уголовных дел, следственные действия продолжаются.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинги просмотров за апрель и май 2020 года. Всего за два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса посмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента. Просмотр контента, в том числе на дополнительных экранах, продолжает увеличиваться, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.