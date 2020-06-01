Полиция и ФСБ перекрыли на Брянщине канал реализации контрабандных сигарет

На Брянщине в результате совместной операции полицейских, росгвардейцев и пограничников были задержаны семь подозреваемых в контрабанде сигарет белорусского производства и их последующей реализации на территории России. Им также инкриминируется изготовление и использование поддельных акцизных марок на табачную продукцию.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты дела под видом транзита ввозили в РФ белорусские сигареты по контрактам и иностранными компаниями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. По факту же табачная продукция сгружалась на склады, расположенные в регионе, и продавалась контрагентам как на Брянщине, так и за ее пределами.

Оперативники провели 95 обысков, при которых мзъяли около 1 млн немаркированных пачек сигарет.

Возбуждено шесть уголовных дел, следственные действия продолжаются.