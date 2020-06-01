В Брянске обанкротилась управляющая компания

Арбитражный суд Брянской области признал банкротом управляющую компанию «Квартал», на обслуживании которой находится ряд многоквартирных домов в областном центре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

Суд вынес решении на основании того, что имеется ходатайство первого собрания кредиторов о признании УК банкротом и платежеспособность компании, как было установлено при рассмотрении иска, восстановлению не подлежит.

Инициатором иска о банкротстве выступила управляющая компания «Путевка».

В отношении несостолятельного должника открыто конкурсное производство срокм на полгода, то есть до начала декабря.