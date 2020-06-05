В Брянске с работодателя взыскивают задолженность перед работником

В Бежицком районе Брянска суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему ИП. который недоплатил при увольнении бывшему работнику. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что с бывшим работником в день увольнения не был произведен окончательный расчет, а ИП вскоре прекратил деятельность.

Работнику при этом было недоплачено более 20 тысяч рублей.

Суд постарновил взыскать эти деньги с бывшего предпринимателя.