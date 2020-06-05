В Новозыбкове прокуратура заставила двух работодателей выплатить долги по зарплате

В Новозыбкове прокуратура проверила публикации в интернете о невыплатах зарплаты работникам двух агропредприятий района.

Проверка показала, что задолженность по зарплате действительно имеется. По результатам были вынесены представления и возбуждены административные дела в отношении руководителей предприятий-должников.

Задолженность по зарплате на обоих предприятиях была ликвидирована еще до завершения проверки. В общей сложности 14 работников получили все, что им причиталось. сполна.