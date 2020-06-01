Коммунальщиков с Володарки уличили в нарушении антимонопольного законодатальства

МУП «Жилищник» Володарского района Брянска был уличен в хитростях при выборе поставщика. Об этом в среду сообщило региональное УФАС.

Чтобы не проводить конкурс по выбору подрядчику, в МУПе раздробили контракт общей стоимостью 1,232 млн рублей на поверку 88 счетчиков тепла, его раздробили на 13 более мелких контрактов стоимостью менее 100 тыс. рублей. Такие контракты можно заключать с единственным подрядичком без проведения конкурса. Однако все 13 контрактов в итоге были заключены с одним подрядчиком.

В УФАС усмотрели в этом нарушение антимонопольного законодательства и вынесли соответствующее решение, чреватое для нарушителей санкциями.

Руководство компании-подрядчика обжаловало решение УФАС в Арбитражном суде, но тот счел его законным.