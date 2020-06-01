На посевах в Красногорском районе обнаружили опасного вредителя

На посевах озимых в Красногорском районе начал откладывать яйца опасный вредитель, которого называют клоп вредная черепашка. Об этом сообщил региональный филиал Россельхозцентра.

При сохранении жаркой погоды личинки вредителя могут вылупиться уже через 6-15 дней.

Клоп вредная черепашка поедает сок листьев зерновых и созревающие зерна. А еще вводит в зерно ферменты, которые разрушают его клейковину. Это ухудшает всхожесть семян и хлебопекарные качества муки.

Руководителям агропредприятий рекомендовано обследовать посевы на предмет наличия вредителя. И если его количетсво превышает приемлемые для экономической безопасности пределы, нещадно травить его разрешенными препаратами с соблюдением норм безопасности.