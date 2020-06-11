В Брянске строительная компания задолжала работникам 3 млн рублей

В Брянске следователи возбудили уголовное дело на руководителя строительной компании, не выдававшего своим работникам зарплату. Об этом в понедельник сообщило СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, общая сумма задолженности перед 83 работниками превысила 3 млн рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, на имущество компании наложен арест. Следователи намерены не только привлечь предполагаемого виновника к ответственности, но и заставить его рассчитаться с сотрудниками.