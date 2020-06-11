Коллеги с ГТРК искали «мусорные» деньги

На телеканалах «Россия 1. Брянск» и «Россия 24. Брянск» вышел специальный репортаж, посвященный проблеме долгов по оплате коммунальной услуги за обращение с ТКО. Об этом сообщили в понедельник в дирекции АО «Чистая планета».

Коллеги с ГТРК попытались разобраться, почему некоторые управляющие компании Брянщины задолжали региональному оператору огромные суммы, где эти деньги, могут ли пострадать жители, если недобросовестные УК по-прежнему не будут платить, и что нужно делать брянцам, чтобы их деньги гарантированно доходили по поставщиков коммунальных услуг.