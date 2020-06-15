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В Карачеве магазин накажут за незаконную торговлю табаком

Опубликовано Вчера, 18:30

В Карачеве прокуратура выявила незаконную торговлю табачной продукцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

В одном из магазинов райцентра при прокурорской проверке установили, что там торгуют сигаретами. При этом расстояние от торговой точки до школы составляет меньше ста метров, что противоречит региональному и федеральному законодательству.

По факту нарушения правил торговли табаком возбуждено и передано в управление Роспотребнадзора административное дело.

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