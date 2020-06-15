В Карачеве магазин накажут за незаконную торговлю табаком
В Карачеве прокуратура выявила незаконную торговлю табачной продукцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
В одном из магазинов райцентра при прокурорской проверке установили, что там торгуют сигаретами. При этом расстояние от торговой точки до школы составляет меньше ста метров, что противоречит региональному и федеральному законодательству.
По факту нарушения правил торговли табаком возбуждено и передано в управление Роспотребнадзора административное дело.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
18 июня платформа КАРОАрт.LIVE и `видеосервис Wink представят фильм «Основатель» режиссера Джон Ли Хэнкока, рассказывающий яркую и загадочную историю создания всемирно известной сети ресторанов McDonald’s. В главной роли — номинант на премию «Оскар» Майкл Китон. В онлайн-прокат картину выпустит кинопрокатная компания Capella Film.
Железнодорожники продолжают ремонтно-путевую кампанию на Унечском направлении Брянского региона МЖД. Работы направлены обеспечение безопасности и надежности перевозок.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.