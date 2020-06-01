Мэрия Брянска проиграла суд дилерам «Лады»
Брянский областной арбитражный суд вынес решение по иску владельцев дилерского центра «Лада» к мэрии областного центра. Дело решено в пользу истца. Об этом сообщил официальный сайт суда.
Предметом судебного спора стал срок аренды земельного участка, который занимает принадлежащий истцам автоцентр. Мэрия была согласна заключить договор аренды только на три года, коммерсанты настаивали на максимально возможном варианте — 49 лет.
В суде представители мэрии сослались на перспективные градостроительные планы. Участок находится на месте будущей трассы — дублера улицы Калинина, которая должна соединить железнодорожный вокзал Брянск-Орловский с Московским проспектом.
Однако суд счел, что по закону приоритет выбора срока аренды муниципальной или государственной земли остается за арендатором, а при предоставлении земельного участка владельцу расположенного на нем здания срок аренды составляет 49 лет.
Решение суда первой инстанции пока не вступила в законную силу, и у мэрии есть возможность обжаловать его в арбитражном суде следующей инстанции, расположенном в Туле.
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