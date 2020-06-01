В Суражском районе агропредприятие задолжало сотрудникам почти 140 тыс. рублей

Прокуратура Суражского района выявила факт не выдачи зарплаты работникам местного сельхозпотребкооператива. Об этом сообщила в четверг прокуратура Брянской области.

За март и апрель этого года работники не получили в общей сложности более 139 тыс. рублей.

Иск о взыскании с работодателя задолженности надзорное ведомство направило в районный суд. А на председателя СПК возбудило административное дело.