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Мясокомбинат «Тамошь» заплатит 960 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака

Опубликовано Сегодня, 12:27

Решение Арбитражного суда Брянской области по иску Торгового дома «Кремлевский» к брянскому мясокомбинату «Тамошь» о незаконном использовании товарного знака оставил в силе Суд по интеллектуальным правам. Об этом сообщила пресс-служба областного Арбитражного суда.

Согласно рещению Арбитражного суда, брянский мясокомбинат должен выплатить в общей сложности 960 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака «Кремлевский», исключительное право на использование которого в России принадлежит истцу.

Попытка ответчика обжаловать этот вердикт результата не дала.

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