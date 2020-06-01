Мясокомбинат «Тамошь» заплатит 960 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака

Решение Арбитражного суда Брянской области по иску Торгового дома «Кремлевский» к брянскому мясокомбинату «Тамошь» о незаконном использовании товарного знака оставил в силе Суд по интеллектуальным правам. Об этом сообщила пресс-служба областного Арбитражного суда.

Согласно рещению Арбитражного суда, брянский мясокомбинат должен выплатить в общей сложности 960 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака «Кремлевский», исключительное право на использование которого в России принадлежит истцу.

Попытка ответчика обжаловать этот вердикт результата не дала.