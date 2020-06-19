В Бежице прокуратура наказала работодателя за задержку зарплаты

Бежицкий районный суд Брянска назначил штраф в 10 тысяч рублей зарегистрированной в районе компании за нарушение сроков выплаты зарплаты. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

По Правилам внутреннего трудового распорядка зарплата работникам должна была выплачиваться 15 и 25 числа. Однако, как показала прокурорская проверка, в ведомостях о выдаче зарплаты значилось, что деньги весь 2019 год работники получали с 24 по 28 число.

Прокуратура и суд сочли такую практику нарушением прав работников на своевременное получение зарплаты.