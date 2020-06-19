В Злынковском районе пограничники задержали два грузовика с белорусской клубникой

За два выходных дня пограничники в Злынковском районе пресекли две попытки ввоза на Брянщину почти 1,5 тонны клубники из Республики Беларусь. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

В субботу был задержан грузовик с 650 тоннами ягод. На следующий день — еще один с 800 тоннами. Сопроводительных документов на груз у водителей не было.

Пограничники задержали обе машины вместе с грузом и передали госорганам для разбирательства.