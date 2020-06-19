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В Клинцах МУП задолжал работникам 1,4 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 16:41

Прокуратура Клинцов добивается выплаты зарплаты сотрудникам местного МУП «Торговые ряды». Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области. 

Прокурорская проверка показала, что общая задолженность за май этого года перед 92 работниками МУПа составляет 1,4 млн рублей.

Руководство предприятия получило представление об устранении нарушений закогна. Его рассмотрение надзорное ведомство держит под контролем.

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