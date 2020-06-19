В Клинцах МУП задолжал работникам 1,4 млн рублей

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Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг «РЖД» возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки.

Руководство предприятия получило представление об устранении нарушений закогна. Его рассмотрение надзорное ведомство держит под контролем.

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Прокуратура Клинцов добивается выплаты зарплаты сотрудникам местного МУП «Торговые ряды». Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.

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