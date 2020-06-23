Завод в Злынке оштрафовали за краситель в пиве

Областной арбитражный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей расположенный в Злынке Завод новых технологий по производству вин и напитков «Каскад».

Причиной для наложения штрафа на предприятие стало использование им при производстве пива «Голубая лагуна» синего красителя синтетического происхождения. Использование таких ингредиентов, в частности, красителей, противоречит требованиям ГОСТа к производству напитков, в том числе изготовляемых на основе пива.

В роли истца по делу об использовании заводом красителя выступало МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральном округу.