Жительницу Карачева осудили за преднамеренное банкротство

В Карачеве суд вынес приговор по делу жительницы Карачевского района, которую признал виновной в преднамеренном банкротстве.

Было установлено, что обвиняемая, будучи индивидуальным предпрнимателем и главой крестьянского фермерского хозяйства, намернно вывела из оборота деньги и активы, и прошла процедуру банкротства с задолженностью 970 млн рублей.

Суд назначил ей два года колонии общего режима.