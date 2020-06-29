Суд запретил «Брасовским сырам» загрязнять водоем

Брасовский районный суд запретил компании «Брасовские сыры» сбрасывать сточные воды в водоем. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Проверка природоохранной прокуратуры выявила факт загрязнения производителем сыров окружающей среды. Компания сбрасывала сточные воды в ручей Безымянный без надлежащей очистки. Но это указывают пробы воды, в которых оказалась превышенной предельно допустимая концентрация вредных веществ.

Природоохранная прокуратура направила иск в районный суд по месту регистрации компании, и тот удовлетворил его в полном объеме.