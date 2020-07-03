В Стародубе заведующую магазином оштрафовали за торговлю сигаретами у детского сада

В Стародубском районе прокуратура выявила нарушение ограничений на продажу табака вблизи детских учреждений. Об этом сообщила накануне прокуратура Брянской области.

Во время проверки исполнения антитабачного законодательства работники надзорного ведомства выявили продуктовый магазин, где торговали сигаретами, несмотря на то, что он находится на расстоянии меньше 100 метров от детского сада.

За нарушение антитабачного законодательства заведующую магазином оштрафовали на 5 тысяч рублей.