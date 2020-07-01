Соцстрах напомнил брянским работодателям, что пора отчитываться и платить взносы

Мэрия Брянска опубликовала на официальном сайте напоминани регионального отделения Фонда социального страхования, адресованное работадателям областного центра.

Работодателям напоминают, что до 15 июдя они должны заплатить взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, до 20 — сдать форму 4-ФСС в бумажном виде, а до 27 — в электронном работодателями со среднесписочной численностью работников более 25. Ну а 27 июня — финальный день подачи заявлений на финансовое обеспечение предпредительных мер.

Работодателей также предупредили, что несвоевременная оплата взносов и подача отчетности караются пенями и штрафами.

Сдать отчетность страхователи могут в электронном виде на сайте фонда или через Портал «Госуслуги».