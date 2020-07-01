В Навле предпринимателя оштрафуют за неправильную маркировку одежды

В Навле районная прокуратура во время проверки выявила факт продажи мужской одежды с неправильной маркировкой местным предпринимателем. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Усмотрев в неправильной маркировке признаки нарушения прав потребителей на полную и достоверную информацию о товаре, надзорное ведомство возбудило на бизнесмена административное дело.

Меру наказания для предпринимателя определит областной Арбитражный суд.